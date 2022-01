Supercoppa, Inzaghi furioso: proteste per un calcio di rigore

Prime proteste durante la Supercoppa italiana, con Simone Inzaghi letteralmente furioso per la mancata concessione di un rigore

Partita sentitissima a San Siro tra Inter e Juventus, non solo perché in palio c’è la Supercoppa italiana, ma anche per la storica rivalità tra le due big italiane. In un primo tempo prevalentemente a tinte nerazzurre, a trovare il gol del vantaggio è però la Juventus.

Morata infatti serve McKennie in area che di testa fa 0-1. Ma pochi minuti il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi ha protestato a lungo per un mancato calcio di rigore per i suoi, a seguito di un contatto tra Chiellini e Barella.

Supercoppa, Inzaghi furioso per il mancato rigore su Barella

Sin dai primi minuti la partita di Supercoppa tra Inter e Juventus è stata accesissima. Ribaltamenti di fronte continui, con i nerazzurri che si sono resi pericolosi più volte rispetto agli avversari. Al momento il punteggio è fermo sull’1-1, con il vantaggio iniziale di McKennie e il pari di Lautaro Martinez su rigore.

Prima di tutto ciò però ci sono state grandi proteste dell’Inter per un contatto in area della Juventus tra Chiellini e Barella. Il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi ha protestato a lungo per il mancato penalty infuriandosi vistosamente in panchina. Nel frattempo il primo tempo termina in parità, in una partita tutta da vivere.