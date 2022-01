La Supercoppa italiana entra nel vivo con Inter e Juventus che diramano le formazioni ufficiali per il match: cambio in porta

Serata d’élite a San Siro, dove si disputa questa sera la Supercoppa italiana tra Inter e Juventus, le vincitrici dello scudetto e della Coppa Italia della passata stagione. Le due squadre arrivano a questa partita sicuramente in due situazioni molto differenti.

Infatti la squadra di Inzaghi continua a volare in campionato verso il secondo scudetto consecutivo e si trova in vetta alla Serie A. La Juventus vive invece una stagione difficile, ma l’ultima rimonta contro la Roma ha dato segnali importanti. A un’ora dal calcio d’inizio arrivano le formazioni ufficiali delle due compagini, e certamente non mancano le sorprese nelle scelte dei due tecnici.

Supercoppa, le formazioni ufficiali di Inter-Juventus: gioca Perin in porta

Si accendono i riflettori a San Siro ed è tempo di Supercoppa italiana. Il derby d’Italia tra Inter e Juventus vedrà in palio il primo trofeo della stagione, con le formazioni del match che vengono diramate. Inzaghi avrà a disposizione la sua migliore formazione, con Lautaro Martinez e Dzeko a guidare l’attacco. I bianconeri invece hanno diverse defezioni a causa di infortuni e squalifiche, e a sorprendere, per quanto annunciato da Allegri, è la presenza di Mattia Perin in porta. Queste le due formazioni ufficiali:

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro Martinez

Juventus (4-4-2): Perin; De Sciglio, Rugani, Chiellini, Alex Sandro; Bernardeschi, McKennie, Locatelli, Rabiot; Kulusevski, Morata