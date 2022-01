La Juventus di Massimiliano Allegri sta riflettendo sul futuro di Wojciech Szczesny, portiere bianconero: le ultimissime notizie di calciomercato

La Juventus di Massimiliano Allegri stasera, allo stadio Giuseppe Meazza in San Siro, sfiderà l’Inter di Simone Inzaghi in occasione della Supercoppa italiana.

I bianconeri, con ogni probabilità, dovranno fare a meno di Szczesny, come affermato anche ieri dal tecnico livornese della Vecchia Signora. Il giocatore della Juventus infatti non è ancora in possesso di green pass, che dovrebbe arrivare a brevissimo vista la vaccinazione, e non potrà unirsi alla squadra se non gli istanti immediatamente precedenti alla gara. Una situazione che, unita a qualche errore all’inizio della stagione, potrebbe portare alla cessione del giocatore polacco nella prossima estate di calciomercato.

La Juventus da tempo nutre dubbi sull’ex portiere di Arsenal e Roma e potrebbe pensare ad un sostituto la prossima estate. Attenzione, di nuovo, al nome di Gianluigi Donnarumma, estremo difensore del PSG che non sta vivendo una stagione particolarmente esaltante con la maglia del club parigino. Il giocatore, ex Milan, è da tempo nei radar della Juventus, ma nella scorsa estate fu proprio Allegri a bloccare il suo arrivo. Le cose, però, potrebbero cambiare rapidamente in futuro.

Calciomercato Juventus, occhi su Donnarumma e non solo

Gianluigi Donnarumma potrebbe tornare nei radar della Juventus di Allegri in vista della prossima estate di calciomercato. Il giocatore del PSG non sta impressionando quest’anno e la Vecchia Signora è al lavoro per provare a prenderlo dal top club europeo attraverso la formula del prestito. Un’ipotesi che non scalda però molto la dirigenza del club transalpino.

La Juventus sembra avere però anche un piano B. Con l’arrivo di Onana infatti, l’Inter ha mollato il profilo di Alessio Cragno, estremo difensore del Cagliari, che potrebbe rientrare nei piani della Vecchia Signora. Il giocatore del club sardo, nonostante i risultati non particolarmente esaltanti, sta dimostrando già da tempo di poter fare il salto di qualità in un top club.