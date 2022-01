Allegri aspetta il bomber, doppio scambio: il piano della Juventus

Doppia pista per l’attacco, la Juventus prepara il piano per regalare ad Allegri il top player in attacco: lo scenario

Poche ore alla Supercoppa italiana contro l’Inter, per un match che la Juventus vivrà senza molti dei suoi protagonisti. Da Chiesa a Szczesny ma non solo, per Allegri è quasi emergenza. Dal calcio giocato al calciomercato, la società torinese si sta già guardando intorno a caccia di colpi di peso da regalare all’allenatore toscano, già nelle prossime settimane. Il mese di gennaio potrebbe vedere l’approdo di un nuovo attaccante, in cima alla lista delle priorità del direttore sportivo Cherubini. Ecco che, davanti a sè, la Juventus ha diverse strade da percorrere per portare un nuovo bomber alla corte di Allegri.

L’ultima idea della dirigenza bianconera porterebbe ad una doppia possibilità di scambio, per due stelle che sono pronte a cambiare maglia, magari già nell’immediato futuro. Non è un mistero che Alvaro Morata, numeri alla mano, abbia deluso le aspettative di inizio anno. Lo spagnolo, stando a quanto ribadito in diverse occasioni dal tecnico livornese, resterà a Torino: attenzione, però, ad un possibile scambio con il Barcellona.

Juventus, doppia idea di scambio: non solo Depay

La società catalana non si è nascosta esprimendo la sua ammirazione per l’ex punta di Chelsea e Real Madrid. Ecco che la ‘Vecchia Signora’ potrebbe valutare uno scambio di prestiti tra lo spagnolo e Memphis Depay. L’ex Lione ha segnato 8 gol e firmato 2 assist, in 22 apparizioni con il Barcellona. La seconda idea porterebbe alla Premier League, a Londra, in casa Arsenal. Ad affascinare i vertici bianconeri, da sempre, c’è Pierre-Emerick Aubameyang.

In scadenza nel 2023, l’ormai ex capitano dei ‘Gunners’ potrebbe arrivare grazie al sacrificio di Aaron Ramsey. Il ritorno del centrocampista all’Arsenal, in uno scambio di prestiti con Aubameyang, chiuderebbe il disegno pensato dalla dirigenza juventina.

Le prossime settimane porteranno sviluppi importanti ma la situazione è chiara: Allegri vuole un grande attaccante per la seconda parte della stagione.