Calciomercato Juventus, scambio per de Vrij: la risposta dei nerazzurri

Una sfida da urlo in Supercoppa italiana tra Juventus e Inter, ma anche sul fronte calciomercato le due big sono molto attive

La Juventus vorrebbe rinforzare l’assetto difensivo con l’idea del centrale olandese dell’Inter, de Vrij, lavorando così ad uno scambio che accontenterebbe anche Simone Inzaghi.

Il difensore nerazzurro è in scadenza nel giugno 2023, ma al momento non ci sono novità per quanto riguarda il suo possibile rinnovo con l’Inter. Così la Juventus potrebbe pensare a lui in estate con uno scambio con il terzino brasiliano, Alex Sandro, con la stessa dinamica contrattuale del suo collega olandese.

Al momento l’Inter non sarebbe entusiasta a questo scambio e così tutto potrebbe essere rinviato ai prossimi mesi. Lo stesso de Vrj è diventato protagonista in maglia nerazzurra prima con Conte e poi anche con Simone Inzaghi. Lo stesso club milanese è alla ricerca di un esterno sinistro da poter regalare all’allenatore nerazzurro nei prossimi mesi.

Calciomercato Juventus, possibile affare con l’Inter

Al momento l’affare è in alto mare, ma prossimamente le parti potrebbero tornare a parlare per intavolare nuovamente la trattativa. Alex Sandro non è apparso pimpante come un tempo: spesso Allegri gli ha preferito anche il giovane terzino Luca Pellegrini. Più difficile la pista che porta a de Vrij visto che è diventato un simbolo nell’Inter nelle ultime stagioni dopo l’addio alla Lazio.