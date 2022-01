Stefano Sensi, centrocampista dell’Inter di Simone Inzaghi, potrebbe dire addio all’Inter in questa finestra di calciomercato: le ultimissime notizie sui nerazzurri e sulla Serie A

L’Inter di Simone Inzaghi stasera sfiderà la Juventus di Massimiliano Allegri in occasione della finalissima di Supercoppa Italiana.

I nerazzurri sono a caccia del primo trofeo sotto la gestione dell’ex allenatore della Lazio e non giocavano questa competizione dalla lontana estate del 2011 quando in panchina c’era Gian Piero Gasperini e l’avversario era il Milan allora proprio del tecnico livornese. E’ passata ormai più di un’era calcistica da quella partita giocata in Cina e stasera a San Siro si scrive un nuovo capitolo della storia di questi due top club del calcio italiano. I bianconeri sono i campioni in carica della competizione, dopo aver vinto lo scorso anno, al Mapei Stadium, contro il Napoli allora di Gennaro Gattuso.

Non c’è solo il rettangolo verde per l’Inter di Inzaghi che è anche al lavoro in sede di calciomercato, principalmente sul piano delle cessioni. Un nome in particolare sembra stuzzicare gli appetiti di molte squadre del campionato italiano di Serie A: stiamo parlando di Stefano Sensi. L’ex centrocampista del Sassuolo, ora rientrato a pieno regime dopo un lungo calvario di infortuni, sta trovando poco spazio con la Beneamata e potrebbe finire in uno scambio.

LEGGI ANCHE >>> ESCLUSIVO | Calciomercato, agente Peres: “Sto parlando con un’italiana, clausola abbattuta”

Calciomercato Inter, nuove ipotesi sul tavolo per Sensi

Nelle ultime settimane si è parlato di diverse soluzioni per il futuro di Sensi, ma all’orizzonte potrebbero prospettarsi due nuove ipotesi di scambio: una con il Cagliari e una con il Genoa. La prima porta al nome, come contropartita, di Marin, mediano dei sardi che sarebbe il perfetto vice Brozovic per caratteristiche fisiche e tecniche. La seconda pista invece è legata al nome del giovanissimo Cambiaso, esterno sinistro italiano: posizione nella quale l’Inter sta cercando un’alternativa a Perisic.