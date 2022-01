Serie A, sorpresa in panchina: esonero vicino, c’è Zenga

Il club di Serie A è più vicino all’immediato cambio in panchina: diverse opzioni, spunta anche Walter Zenga

Dopo il caos che ha coinvolto la prima giornata di ritorno in Serie A, con diversi match rinviati a causa del crescente numero di contagi, il campionato è pronto a riprendere con regolarità. Se da un lato stasera Juventus ed Inter si contenderanno la Supercoppa italiana, dall’altro la 22esima giornata si avvicina ed è ormai alle porte. I club stanno già valutando le prossime mosse nell’attuale sessione di calciomercato ed in tal senso, una delle squadre maggiormente in crisi di risultati, potrebbe decidere di cambiare guida tecnica già nei prossimi giorni.

Si tratta del Genoa, con la posizione di Andriy Shevchenko che appare sempre più in discussione. Le settimane che hanno visto il tecnico ucraino alla guida della squadra ligure non hanno portato i risultati sperati. In attesa di tornare sul rettangolo verde per la gara di Coppa Italia contro il Milan, l’ombra dell’esonero sull’ex attaccante è sempre più minacciosa.

Genoa, post Shevchenko: non c’è solo Zenga

Il nome di Walter Zenga è quello che, a sorpresa, può rappresentare la scelta giusta per la panchina del ‘Grifone’. Il Genoa valuta, con la panchina di Shevchenko che traballa pericolosamente e potrebbe definitivamente saltare in caso di brutto ko con il Milan.

Attenzione anche a Maran e Ballardini che rimangono sotto contratto con la società rossoblù. Non è da escludere che, in casa Genoa, possa spuntare una pista estera inattesa.

Situazione dunque in divenire: il Genoa è più vicino a cambiare pelle, con Zenga alla finestra.