Supercoppa Inter-Juventus, i convocati di Allegri: quattro recuperi

Massimiliano Allegri ha diramato la lista dei convocati in vista del match di Supercoppa tra Inter e Juventus: quattro recuperi

Tra poco più di 24 ore Inter e Juventus scenderanno nuovamente in campo a San Siro per la finale di Supercoppa. Una sfida alla quale abbiamo già assistito una volta in questa stagione, sempre alla Scala del calcio. In quel caso l’incontro è terminato in parità, ma era un’altra storia.

In vista di domani la ‘Vecchia Signora’ si ritrova non pochi problemi viste le squalifiche di Cuadrado e de Ligt rimediate contro la Roma e l’infortunio grave di Chiesa, che ne avrà per almeno 6 mesi. Assente pure Ramsey in mediana a causa della positività al Covid-19. Ci sono, però, buone notizie per il tecnico Massimiliano Allegri. In dubbio fino all’ultimo, Danilo è riuscito a recuperare e rientrare tra i convocati per domani. Il terzino brasiliano, quindi, ha superato il lungo infortunio che lo aveva costretto a stare per un po’ lontano dai campi. Presenti anche Bonucci e Alex Sandro, tornati dai rispettivi stop fisici, così come Pinsoglio, che si è negativizzato.

Supercoppa, i convocati di Allegri per Inter-Juventus: tornano Danilo, Bonucci e Alex Sandro

Di seguito la lista completa.

PORTIERI: Szczesny, Pinsoglio, Perin;

DIFENSORI: De Sciglio, Chiellini, Danilo, Alex Sandro, Luca Pellegrini, Bonucci, Rugani, De Winter;

CENTROCAMPISTI: Arthur, McKennie, Bernardeschi, Rabiot, Locatelli, Bentancur, Kulusevski;

ATTACCANTI: Morata, Dybala, Kean, Kaio Jorge, Aké.