Calciomercato Roma, Oliveira in arrivo: fumata bianca per Villar

Sergio Oliveira si appresta a sbarcare a breve nella Capitale per diventare un nuovo giocatore della Roma: a un passo l’addio di Villar

Sono ore caldissime per il calciomercato della Roma. I giallorossi hanno raccolto l’ennesima cocente delusione in questa travagliata stagione contro la Juventus. Tra le mura dell’Olimpico gli uomini di Mourinho hanno subito un “collasso psicologico” (così lo ha definito lo Special One) e si sono fatti rimontare da 3-1 a 3-4 addirittura in soli 7 minuti.

Un crollo incredibile, nonché ennesima testimonianza di come la rosa non sia minimamente all’altezza delle aspettative. La società insieme al mister portoghese aveva già programmato diversi interventi per la sessione di gennaio e la situazione si sta verificando. Il primo rinforzo è stato Maitland-Niles, arrivato dall’Arsenal in prestito secco soprattutto per coprire il buco del vice Karsdorp, ma rappresenta un jolly utile anche in altre zone del campo. Mourinho, poi, ha chiesto sin dall’inizio un centrocampista e sta per essere accontentato. Da giorni i giallorossi hanno avviato i dialoghi con il Porto per il passaggio di Sergio Oliveira nella Capitale. Il lusitano è il profilo ideale individuato dall’allenatore ex Inter per potenziare un reparto in estrema difficoltà.

LEGGI ANCHE>>> Stoccata alla Juventus: “Sperano che firmi per un’altra squadra”

Sergio Oliveira-Roma, atteso l’arrivo nella Capitale a breve: fatta per la cessione di Villar

L’operazione è davvero alle battute finali. Stando a quanto si apprende da ‘Calciomercato.it’, la trattativa è ormai definitivamente chiusa sulla base di un prestito con diritto di riscatto. Il calciatore si appresta a raggiungere la Capitale nelle prossime ore. È già pronto un volo privato per domattina per svolgere le visite mediche e firmare il nuovo contratto.

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato Inter, Raiola fa preoccupare Inzaghi: c’è il Real Madrid

Ma si sta cercando di anticipare la sua partenza in serata. Mourinho vuole averlo a disposizione il prima possibile, in modo da poterlo schierare titolare già domenica contro il Cagliari. I giallorossi, inoltre, si muovono anche sul fronte uscite. Sempre secondo ‘Calciomercato.it’, Gonzalo Villar è molto vicino al ritorno in patria. Il talento spagnolo era fuori dal progetto tecnico dello Special One e ora è arrivata la fumata bianca per il trasferimento al Getafe in prestito con diritto di riscatto, che dovrebbe diventare obbligo al raggiungimento di un determinato numero di presenze. Anche lui, come Oliveira, è atteso in città per visite e firma. Porte girevoli in casa Roma e il mercato è ancora lungo.