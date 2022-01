La Juventus gioca d’anticipo, Inter a rischio: servono 40 milioni

La Juventus prova il colpo per la prossima estate: Inter avvisata, Allegri vuole il gioiello a tutti i costi

La rocambolesca vittoria a Roma contro i giallorossi di Josè Mourinho rilancia l’ambizione della Juventus di risalire la classifica e chiudere l’anno almeno tra le prime quattro. La qualificazione alla prossima Champions League sarà cruciale anche per le prossime sessioni di calciomercato, in particolar modo quella estiva. In tal senso, la società torinese ha intenzione di potenziare la rosa a disposizione di Allegri che, dal prossimo giugno, avrà con ogni probabilità a disposizione un nuovo attaccante.

Morata non ha convinto e molto probabilmente non resterà oltre la fine dell’attuale stagione: lo spagnolo, inoltre, piace non poco al Barcellona di Xavi. Ecco perchè sono diversi i nomi che circolano nell’ambiente bianconero per sostituire l’attaccante di proprietà dell’Atletico Madrid. Uno su tutti, quello di Gianluca Scamacca che piace tanto anche all’Inter e che negli ultimi mesi con la maglia del Sassuolo ha dato il meglio di sè.

Juventus, ecco il piano per Scamacca

La Juventus potrebbe quindi accelerare per il gioiello del Sassuolo: possibile un incontro tra le parti per provare a chiudere, non per l’immediato ma per giugno. ‘Bloccare’ il cartellino della punta che solo tra sei mesi si trasferirebbe alla corte di Allegri.

Come detto, su Scamacca è forte l’interesse dell’Inter ma la ‘Vecchia Signora’ ha intenzione di tentare l’anticipo sui campioni d’Italia. I nerazzurri possono puntare sugli eccellenti rapporti con l’agente del bomber, Alessandro Lucci.

In questa stagione, Scamacca ha siglato 8 reti in 20 presenze, con una media di un gol ogni 118′: i bianconeri all’assalto della punta classe ’99.