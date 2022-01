Juventus, infortunio Chiesa: il sostituto arriva dalla Serie A

La Juventus lavora per rinforzarsi dopo l’infortunio di Chiesa e potrebbe cercare un nuovo colpo dalla Serie A

È un momento delicato quello che sta vivendo la Juventus, che deve provare a rialzarsi per raggiungere gli obiettivi prefissati a inizio anno. I bianconeri sono ormai troppo lontani dal primo posto in classifica occupato dall’Inter, ma devono comunque dare il massimo per raggiungere una delle prime quattro posizioni. In questi giorni però la ‘Vecchia Signora’ ha avuto anche una brutta perdita a causa dell’infortunio di Chiesa che ha chiuso in anticipo la stagione.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, colpaccio Vlahovic: sì da 180 milioni

Calciomercato Juventus, tentativo per Orsolini: sul piatto può esserci un giovane

La Juventus vuole provare a rinforzarsi già in questo mese di gennaio e pensa anche a dei colpi dalla Serie A. Si cercano dei rinforzi sulla trequarti e sulla fascia e nel mirino sembra esserci Riccardo Orsolini, che ha vissuto mesi importanti con il Bologna e potrebbe anche salutare a breve.

LEGGI ANCHE >>> Svolta Juventus, sprint improvviso: colpo Pogba a gennaio

La Juventus ha intenzione di rinforzare la rosa e potrebbe anche sacrificare suoi giovani. I bianconeri infatti per non spendere tutti i soldi potrebbero provare a mettere sul piatto Kaio Jorge, visto che il Bologna è alla ricerca di un vice Arnautovic. Al suo posto però potrebbe esserci un giovane dell’Under 23 come De Winter.

LEGGI ANCHE >>> Scamacca, il Milan può sorpassare Juve e Inter: i dettagli

Orsolini potrebbe essere un elemento affidabile e sarebbe l’uomo che manca a causa dell’assenza di Federico Chiesa, che si è rotto il crociato dopo la gara di domenica sera contro la Roma.