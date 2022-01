“Non è una questione di soldi”, l’attacco dell’agente: la Juve ci spera

La Juventus continua a lavorare in ottica futura per colpi da urlo. L’agente spara a zero contro la società: c’è speranza

Saranno settimane movimentate in casa Juventus per mettere a segno rinforzi funzionali all’idea di calcio di Massimiliano Allegri: c’è ancora speranza per il super colpo.

La Juventus vuole tornare protagonista e la vittoria in rimonta contro la Roma continua a dare speranze al club bianconero. Nel mirino del top club italiano ci sarebbe sempre il talentuoso giocatore francese, Ousmane Dembele, con l’agente Moussa Sissoko che ha criticato il Barcellona per la gestione del suo assistito come svelato ai microfoni di “As”: “Non è soltanto una questione di soldi per il rinnovo. Si tratta della gestione giorno dopo giorno, la gestione sportiva. Per esempio senza un allenamento dopo il Covid, è entratoin campo. Difficile da capire tutto questo”.

Calciomercato, Dembele per l’attacco bianconero

In scadenza di contratto con il Barcellona, la Juventus avrebbe anche un principio d’accordo per giugno per il giocatore. Il club bianconero è sempre alla ricerca di profili interessanti per il fronte offensivo per rinforzare il reparto d’attacco di Massimiliano Allegri.