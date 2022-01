Azmoun Juve: il possibile scambio per arrivare subito all’attaccante

Azmoun Juve: l’iraniano nel mirino dei bianconeri dopo il grave infortunio di Chiesa. L’ipotesi di scambio con lo Zenit. Tutti i dettagli

“Ci ho parlato dopo la partita e ieri mattina. Ci dispiace in primis per lui e per il calcio italiano. È giovane, ha tempo per riprendersi. Dispiace perché in questo momento era sereno. Per ovviare a questa mancanza tutti dobbiamo fare di più”.

Nella conferenza pre Inter–Juventus di Supercoppa, Massimiliano Allegri ha commentato così la pesantissima tegola Chiesa. Il lungo stop dell’esterno potrebbe cambiare anche le strategie di calciomercato della dirigenza bianconera. Tuttavia, stando alle prime indiscrezioni la Juve è alla ricerca di un attaccante duttile rispetto ad un vero e proprio sostituto sull’esterno del talento della Nazionale campione d’Europa. Il primo nome sondato è quello di Azmoun. Ecco la possibile proposta allo Zenit San Pietroburgo.

Azmoun Juve, carta Ramsey: tutti i dettagli

L’attaccante iraniano è in scadenza di contratto nel prossimo giugno e, salvo sorprese, non rinnoverà con il club russo. Rappresenta così un’importante occasione low cost per il club bianconero dopo il ko di Chiesa. Lo Zenit, però, vuole trovare un sostituto prima di dare il via libera alla partenza del giocatore. Cherubini, dal canto suo, potrebbe invece tentare la carta Aaron Ramsey. Il gallese è il primo partente in casa Juve e alla ricerca di una nuova sistemazione nel calciomercato invernale. Un possibile scambio alla pari con valutazioni di circa 5-10 milioni di euro, con i soliti ostacoli: l’elevato ingaggio e la volontà dell’ex Arsenal. Ramsey, infatti, vuole tornare a giocare in Premier League.