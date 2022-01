Udinese-Atalanta, comunicato UFFICIALE: ricorso al Giudice Sportivo

L’Udinese non ci sta, e dopo la sconfitta contro l’Atalanta decide di fare ricorso al Giudice Sportivo: il comunicato ufficiale

Il 2022 inizia con una pesante sconfitta per l’Udinese, che perde per 2-6 in casa contro l’Atalanta. I bianconeri però non ci stanno, viste le tante assenze nella squadra a causa dei diversi casi Covid in rosa.

Così la squadra friulana ha deciso di passare per vie legale per chiarire la regolarità del match giocato. Infatti il club ha emanato un comunicato dove rende nota la volontà di presentare ricorso al Giudice Sportivo.

Il comunicato ufficiale del club recita: “Udinese Calcio comunica di aver depositato un preannuncio di ricorso al Giudice Sportivo della Lega Serie A avverso la regolarità della gara di campionato Udinese – Atalanta disputatasi il 9 gennaio 2022”. Dunque ora la parola passa al Giudice Sportivo dopo la dura sconfitta sul campo per l’Udinese.