Calciomercato, la Juventus tenta Sarri: sorpasso sull’Inter

La rimonta della Juventus non sotterra le lacune e i limiti di alcuni interpreti. In particolare, il difensore può finire in uno scambio con la Lazio

La ‘remuntada’ dell’Olimpico ha permesso alla Juventus di restare aggrappata alla zona Champions League. Le reti di Locatelli, Kulusevski e De Sciglio non riescono a nascondere i primi 70 minuti deludenti degli uomini di Allegri – ieri seduto in tribuna per squalifica -, soprattutto per quel che riguarda la fase difensiva.

La retroguardia, priva di Bonucci e Chiellini (entrato nel finale), ha sofferto moltissimo le incursioni di Pellegrini e compagni, subendo tre reti per errori grossolani di posizionamento. Oltre a De Ligt, poco impeccabile nei suoi anticipi, anche Rugani è andato in difficoltà: nei gol ha sbagliato posizione, soprattutto nell’1-0 quando ha lasciato Abraham libero di svettare e portare la Roma momentaneamente in vantaggio.

Prestazione dunque poco convincente per Rugani, che potrebbe indurre la dirigenza ad inserirlo nella trattativa che porta a Luiz Felipe, obiettivo concreto anche dell’Inter.

Calciomercato, via Rugani dentro Luiz Felipe: la Juventus tenta la Lazio

La Juventus e l’Inter sono in lizza per Luiz Felipe della Lazio. Il centrale biancoceleste, classe 1994, non ha ancora discusso il rinnovo con Tare. L’intenzione della Juventus, sarebbe quella di convincere Sarri e la dirigenza proponendo uno scambio con Rugani a gennaio, scongiurando il rischio di perderlo a ‘zero’ a giugno. Oltre alla Supercoppa, si preannuncia così un derby d’Italia nel calciomercato.

Rugani è stato uno dei pupilli di Sarri nell’esperienza ad Empoli nelle stagioni 2013/2014 e 2014/2015. Nelle due annate, il centrale si rese protagonista in 78 partite tra Serie A e Serie B, andando a segno ben 5 volte.