Milan, nuovo obiettivo a centrocampo: colpo dalla Serie A

Il Milan lavora per rinforzarsi e punta a un nuovo obiettivo dalla Serie A: si cerca il colpo a centrocampo già a gennaio

È una stagione positiva quella che sta vivendo il Milan, che continua a ottenere vittorie e risultati positivi e non vuole mollare per tenere il passo dell’Inter. I rossoneri sono al momento al secondo posto in classifica a un solo punto di distacco dai nerazzurri, anche se hanno disputato una gara in più e pertanto lo svantaggio potrebbe crescere.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, colpo in difesa: lo manda Guardiola, assalto possibile

Calciomercato Milan, obiettivo Amrabat ma solo in prestito

Il Milan è sicuramente soddisfatto del rendimento avuto fino a questo momento e ha bisogno di continuare così per ottenere traguardi importanti. Intanto la società lavora sul calciomercato per fornire ancora più alternative al tecnico Stefano Pioli e ora si cerca un nuovo colpo a centrocampo.

LEGGI ANCHE >>> Juventus, comunicato UFFICIALE su Chiesa: le condizioni

Secondo quanto riportato da ‘La Nazione’, il club rossonero avrebbe messo nel mirino Sofyan Amrabat, che è ormai in uscita dalla Fiorentina. I rossoneri però vorrebbero ingaggiarlo con un semplice prestito, mentre i viola sono intenzionati a cederlo attraverso la formula del prestito con obbligo di riscatto.

LEGGI ANCHE >>> Roma, Mourinho da esonero: “Vale più il cognome”

Non è facile dunque che l’affare vada in porto ma il Milan è pronto a provare l’assalto al centrocampista di proprietà della Fiorentina.