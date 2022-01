Calciomercato Milan, colpo in difesa: lo manda Guardiola, assalto possibile

Pep Guardiola è sempre alla ricerca di innesti funzionali in ottica futura per puntellare la rosa: scambio da urlo

Il Milan continua ad essere protagonista in Serie A collezionando risultati importanti: l’obiettivo è arrivare fino in fondo per cullare il sogno Scudetto. E così potrebbe nascere l’asse con il Manchester City per rinforzare il reparto difensivo a disposizione di Stefano Pioli.

Un’idea da urlo per il Milan che è sempre molto attivo per trovare un acquisto funzionale in difesa: la suggestione arriverebbe proprio dal Manchester City con il profilo interessante di Nathan Aké. Inoltre, potrebbe nascere uno scambio proprio con il Milan visto che Pep Guardiola ha seguito da vicino Bennacer e Rafael Leao, cresciuto in maniera esponenziale nell’ultimo periodo.

Calciomercato Milan, scambio da urlo con Pep Guardiola

Il Milan è sempre alla ricerca di prospetti interessanti per arrivare a rinforzare la rosa a disposizione di Stefano Pioli. Akè sarebbe un top centrale difensivo, che ormai vanta un’ottima esperienza a livello europeo. Sotto la gestione di Pep Guardiola l’olandese è diventato sempre più completo riuscendo ad essere decisivo anche in zona gol con reti pesanti. La società rossonera cercherà così di intavolare una trattativa con il Manchester City in ottica futura accontentando tutte le parti coinvolte.