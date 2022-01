Inter, si complica l’obiettivo per la fascia: trattativa avanzata

L’Inter ha messo nel mirino da tempo un terzino in Premier League, ma la pista si complica: trattativa avanzata con un altro club

Continua la corsa al secondo scudetto consecutivo dell’Inter, che ieri sera ha vinto un altro big match superando per 2-1 la Lazio, ex squadra di Simone Inzaghi. Nel frattempo con la sessione invernale di calciomercato aperta, i nerazzurri ragionano su come migliorare la propria rosa.

Così da tempo l’Inter avrebbe posato gli occhi su Lucas Digne, terzino in rottura con l’Everton che andrebbe a rinforzare la fascia sinistra difensiva. A complicare i piani interisti però potrebbe essere un club inglese, con la quale la trattativa per il francese sarebbe già avanzata.

Inter, Digne più lontano: trattativa avanzata con l’Aston Villa

La sessione invernale di calciomercato per l’Inter non porterà moltissime novità, perché la squadra sembrerebbe già perfetta così. Però i nerazzurri sembrerebbero aver messo nel mirino Lucas Digne, terzino di proprietà dell’Everton ed ex Roma.

Il francese sembrerebbe in rottura con i ‘Toffees’, ma ad anticipare l’Inter potrebbe essere un’altra squadra di Premier League. Infatti, secondo quanto riportato da ‘Sky Sports’, l’Aston Villa si sarebbe inserito per Digne e Benitez avrebbe aperto al suo addio. Servirebbero circa 29 milioni per l’addio del francese, che sembrerebbe poter rimanere nel campionato inglese.