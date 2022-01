Calciomercato, sfuma il rinforzo per l’Inter | Ritorno in Spagna

L’Inter si allontana dal rinforzo a centrocampo: ritorno in patria a gennaio per il centrocampista

L’Inter non ha intenzione di fare grandi operazioni in questo mercato di gennaio. Nessun fuoco d’artificio ne colpi inaspettati ma solo strategie funzionai al progetto e alla situazione economico finanziaria del club.

I nerazzurri, però, oltre alle possibili operazioni in uscita, stanno valutando anche qualche colpo in entrata low cost e uno di questi è Gonzalo Villar. Il centrocampista spagnolo, scuola Valencia, non è riuscito a imporsi nella Roma. Lo scorso anno è stato lanciato da Paulo Fonseca e ha messo in mostra qualità interessanti. Da quando è arrivato José Mourinho nella Capitale, il destino di Villar è completamente cambiato. Già in estate lo Special One aveva fatto intendere che il classe ’98 non rientrava nei suoi piani e lo ha confermato durante la stagione, mettendolo spesso anche fuori dalla lista dei convocati.

Villar torna in Spagna: addio Inter a gennaio

Zero presenze in campionato e 5 solamente in Conference League. Villar è finito nel mirino dell’Inter come possibile rinforzo a centrocampo per gennaio. Un profilo che rispecchia le caratteristiche che piacciono a Simone Inzaghi e che potrebbe sostituire l’eventuale partenza di Matias Vecino che sarebbe potuto anche rientrare in un ipotetico scambio con i giallorossi.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Inter, richiesta choc di de Vrij: vuole 22 milioni

Villar sembra destinato ormai a tornare in Spagna, questa volta al Celta Vigo, come sottolinea l’edizione odierna de ‘Il Tempo’. Previsto un prestito da parte della Roma che potrebbe concretizzarsi nei prossimi giorni.