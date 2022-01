Leonardo beffa il Milan: soffiato il colpo a zero ai rossoneri

Il Milan continua a seguire un obiettivo in Francia che potrebbe partire a parametro zero: a rovinare i piani rossoneri c’è sempre il PSG

La dominatrice delle sessioni di calciomercato negli ultimi tempi è facile da individuare, il PSG. Infatti il club parigino dall’arrivo del presidente Al-Khelaifi ha investito cifre astronomiche per costruire una squadra fantasmagorica, che punta a vincere quella Champions League che sfugge da troppo tempo.

Nella scorsa estate ha messo a segno colpi del calibro di Messi e Donnarumma, ma sembrerebbe ancora non bastare. Infatti i parigini sarebbero pronti a soffiare un colpo a parametro zero al Milan, che lo aveva messo nel mirino da diverso tempo. Leonardo beffa ancora i rossoneri.

Milan, sfuma Kamara: si inserisce il PSG

Il Milan continua a lavorare nel calciomercato invernale puntando anche ad assicurarsi colpi per la sessione estiva. In particolare si inizia a buttare un occhio anche ai giocatori in scadenza, come Boubacar Kamara, centrocampista del Marsiglia che a giugno vedrà scadere il proprio contratto. In questa stagione il francese ha collezionato 22 presenze, mettendo a segno anche un gol.

Secondo quanto riportato da ‘Fichajes’, sul centrocampista del Marsiglia si sarebbe inserito anche il PSG, che sarebbe pronto a investire sul classe 1999. Fare concorrenza alla potenza economica dei parigini per il Milan sarebbe ovviamente difficile, e così Leonardo potrebbe ancora una volta beffare i rossoneri.