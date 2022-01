Gli esuberi fanno ‘infuriare’ Marotta | Si complica l’affare con il Sassuolo

Calciomercato Inter, si complicano gli affari Frattesi e Scamacca: i due esuberi non vogliono andare al Sassuolo, facendo ‘infuriare’ Marotta

L’Inter è attesa dall’incontro con la Lazio di domenica 9 gennaio. Per i nerazzurri si tratta del primo match del 2022, visto lo stop causa Covid della partita con il Bologna. Simone Inzaghi è chiamato a sconfiggere la sua squadra del cuore per lasciare il Milan alla distanza di sicurezza. Intanto Marotta studia i colpi per rinforzare la rosa tra gennaio e giugno.

Ago della bilancia del calciomercato nerazzurro sono senz’altro i giocatori in scadenza, tra i quali figura Matìas Vecino. Il centrocampista uruguaiano, classe 1991, terminerà la sua avventura all’Inter a giugno 2022. Beppe Marotta lo aveva individuato come potenziale contropartita tecnica da inserire in due affari con il Sassuolo: Frattesi e Scamacca, gioiellini neroverdi finiti nel mirino dei campioni d’Italia. Non solo, l’ad dell’Inter avrebbe incassato anche un altro ‘no’ da uno dei giocatori in uscita.

Inter, si complicano gli affari di Marotta per Frattesi e Scamacca: Sensi e Vecino rifiutano il Sassuolo

Oltre a Vecino, l’Inter sarebbe intenzionata a sacrificare Stefano Sensi pur di arrivare ad uno tra Frattesi e Scamacca. Il ritorno non sarebbe però di gradimento per il centrocampista classe 1995, sempre più ai margini della rosa nerazzurra. Senza il placet di uno dei due centrocampisti, difficilmente Marotta riuscirà trovare l’accordo con il Sassuolo.