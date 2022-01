Caos Covid in Serie A: UFFICIALE la decisione della Lega

Dopo l’Assemblea di oggi per il problema Covid, la Lega Serie A ha preso la sua decisione riguardo al proseguimento delle competizioni

Il Covid sta mettendo a serio repentaglio il proseguimento della Serie A. Il campionato italiano è ripartito dopo la sosta con solo sei gare dispuate su dieci. Non sono andate in scena, infatti, Bologna-Inter, Atalanta-Torino, Salernitana-Venezia e Fiorentina-Udinese, a causa dell’intervento delle Asl che hanno bloccato l’attività agonistica.

Oggi è andata in scena un’assemblea di Lega – in collegamento, non in presenza – in merito alla questione, a seguito della quale il massimo organo calcistico Nazionale ha ribadito il proprio intento di non voler fermare le competizioni. Decisione resa nota tramite un comunicato ufficiale: “La Lega Serie A, al termine dell’Assemblea odierna, ribadisce con fermezza la fiducia di poter proseguire lo svolgimento delle proprie competizioni (Serie A TIM, Coppa Italia Frecciarossa, Supercoppa Frecciarossa) come da programma, grazie all’applicazione del regolamento organizzativo approvato ieri dal Consiglio di Lega“.

LEGGI ANCHE>>> Erede dalla Serie A, Simeone all’assalto: la Juventus rischia

Assemblea Lega Serie A, decisione ufficiale: si va avanti

LEGGI ANCHE>>> Juventus-Napoli, dimissioni Allegri: “In confusione totale”

Continua: “Come da nota diffusa ieri, la Lega Serie A auspica inoltre che nella riunione governativa di mercoledì prossimo si possando individuare in modo chiaro degli strumenti di coordinamento delle ASL territoriali per assicurare una gestione uniforme delle situazioni da Covid-19 nelle squadre. Le Società si ritroveranno settimana prossima per approfondire la situazione dei diritti audiovisivi nell’area Medio Oriente e Nord Africa, punto previsto dall’ordine del giorno della riunione“.