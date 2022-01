Serie A, la decisione UFFICIALE della Lega su Empoli-Sassuolo

La Lega Calcio ha disposto che il match tra Empoli e Sassuolo, originariamente previsto per le 12:30 di domenica 9 gennaio, si giochi alle 14:30 dello stesso giorno

Decisione ufficiale della Lega Serie A. Consderando che le due partite del ventunesimo turno in programma alle 14:30 – Torino-Fiorentina e Cagliari-Sassuolo – non dovrebbero disputarsi per Covid, Empoli-Sassuolo ha subìto una variazione oraria. Il match del Castellani, originariamente previsto per le 12:30, è stato posticipato di due ore. La Lega ha confermato il tutto con un tweet sul profilo ufficiale.

LEGGI ANCHE >>> Coppa Italia, ostacolo Empoli per l’Inter: gara secca a gennaio