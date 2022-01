Cristiano Ronaldo via dal Manchester United: decisione presa

Cristiano Ronaldo è pronto a lasciare il Manchester United dopo il suo trasferimento in estate: il campione portoghese può dire addio

Finora il ritorno del campione portoghese al Manchester United non è stato dei migliori per alcune divergenze al di là dell’aspetto calcistico. Il futuro di Cristiano Ronaldo sarebbe già in bilico dopo il suo arrivo dalla Juventus nella scorsa estate.

Come svelato dal tabloid “DailyMail” Cristiano Ronaldo sta valutando il suo futuro al Manchester United in attesa di scoprire anche chi sarà il prossimo allenatore a tempo indeterminato. Lo stesso campione portoghese ha un contratto fino al 2023, ma potrebbe lasciare lo United nella prossima estate se non sarà d’accordo dopo la nomina del nuovo manager. Così ci sarà tanta pressione sul nuovo amministratore delegato Richard Arnold affinché prenda la decisione giusta.

Calciomercato, il futuro di Cristiano Ronaldo è già deciso

L’attuale manager dell United, Ralf Rangnick, ha deciso di ricoprire la carica ad interim alla fine di novembre per poi assumere il ruolo di ‘Senior Football Advisor’ all’Old Trafford con un contratto di due anni. Il futuro di Cristiano Ronaldo resta ancora in bilico in vista della prossima stagione con la sua decisione che arriverà in base soprattutto al profilo del nuovo manager che si siederà sulla panchina dei “Red Devils”. Il suo obiettivo resta anche quello di riportare a trionfare il Manchester United in Champions League dopo gli anni gloriosi.