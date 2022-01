Il Barcellona prepara l’assalto a Lautaro Martinez: lo scambio ‘gela’ la Juve

Il Barcellona non molla Lautaro Martinez: l’attaccante argentino resta nel mirino dei catalani che preparano l’offerta per l’estate

Lautaro Martinez resta nel mirino del Barcellona: il club catalano starebbe lavorando ad una possibile offerta per la prossima estate quando partirà l’assalto al Toro.

Arrivato in Italia nell’estate del 2018, Lautaro Martinez è uno degli attaccanti più completi del calcio italiano. Autore di undici gol in diciassette presenze in questa stagione, il classe ’97 da tempo piace al Barcellona, tra i club sulle sue tracce già quattro anni fa, quando l’Inter lo ingaggiò dal Racing Club.

Un interesse mai scemato quello del club catalano per il centravanti argentino che, per caratteristiche fisiche e tecniche, farebbe proprio al caso della formazione blaugrana, in fase di rifondazione, ma anche a caccia di certezze e giocatori già “pronti”. Lautaro Martinez ha già dimostrato di avere la giusta maturità per giocare ad alti livelli, ecco perché in estate potrebbe partire l’assalto del Barcellona.

Inter, assalto Barcellona a Lautaro Martinez

Gli uomini-mercato del Barça lavorano sottotraccia, lavorando ad un’offerta per cercare di convincere l’Inter a lascia partire l’attaccante argentino, legato ai nerazzurri da un contratto in scadenza il 30 giugno del 2026. L’idea dei catalani è quella di offrire un conguaglio economico insieme ad una contropartita tecnica.

Il Barcellona vorrebbe mettere sul piatto un’offerta da 55 milioni di euro, più il cartellino del classe ’94 Memphis Depay, accostato anche alla Juventus nell’affare Morata. Un’offerta importante, ma che difficilmente farà vacillare l’Inter che per Lautaro Martinez chiede non meno di ottanta milioni di euro cash.