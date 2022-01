Colpo di scena Bologna-Inter, l’errore può regalare i tre punti a Inzaghi

Ancora un nuovo cavillo burocratico per Bologna-Inter: i padroni di casa non si sono presentati dopo la comunicazione dell’Asl

Al Dall’Ara la sfida di campionato tra Bologna e Inter non si è disputata. I padroni di casa non si sono presentato sul terreno di gioco dopo la comunicazione dell’Asl visti i numerosi casi di positività riscontrati nei giorni precedenti.

La partita di campionato non è stata così rinviata dalla Lega Serie A e così l’Inter ha viaggiato per presentarsi in campo. Al momento non ci sono ancora comunicazioni ufficiali da parte del Giudice Sportivo, ma è in arrivo anche un giallo su questa sfida come svelato dall’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport”.

Il Bologna avrebbe presentato una ‘bozza’ di distinta sulla piattaforma online dell’area extranet della Lega. La stessa sarebbe stata modificata il giorno stesso della partita, ma non è stata rimossa dai dirigenti del club emiliano. Come riportato da “La Gazzetta dello Sport” erano presenti diversi dirigenti del Bologna, come la.d. Claudio Fenucci, il caposcouting Marco Di Vaio e il segretario Luca Befani, che hanno così comunicato il tutto al direttore di gara.

Bologna-Inter, la verità del Giudice Sportivo

Ora si dovrà capire la decisione del Giudice Sportivo: se andrà diretto per la comunicazione del 3-0 a tavolino in favore dei nerazzurri oppure aspetterà dopo il blocco dell’Asl di Bologna. Lo stesso discorso varrà per Torino, Salernitana e Udinese, che poi avrebbero 24 ore per presentare un ricorso dopo lo stop dell’Asl. Al momento la partita dello scorso 22 dicembre, Salernitana-Udinese, è ancora oggi sub-judice.