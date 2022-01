Scaricato da Mourinho: il Milan tenta il colpo che frega l’Inter

In casa Roma continua a non trovare spazio un centrocampista: il Milan tenta il colpo che befferebbe anche l’Inter

Torna in campo la Serie A dopo le feste natalizie, nonostante i tanti casi Covid e le partite rinviate. La Roma quest’oggi affronta il Milan, cercando un’altra vittoria prestigiosa dopo quella in casa dell’Atalanta.

Nel frattempo il calciomercato invernale è aperto e in casa Roma c’è un centrocampista che dopo una buona scorsa stagione con Mourinho non trova più spazio. Sulle sue tracce continua a esserci l’Inter, ma superare e beffare i nerazzurri potrebbero essere i ‘cugini’ del Milan.

Roma, Villar verso l’addio: ipotesi prestito al Milan

Le gerarchie in casa Roma con l’arrivo di José Mourinho in panchina sono inevitabilmente cambiate. Infatti Gonzalo Villar, centrocampista che lo scorso anno ha dimostrato di avere qualità importanti in giallorosso, quest’anno è sceso in fondo alle gerarchie. Così proprio in questa sessione invernale di calciomercato lo spagnolo potrebbe lasciare la Roma per trovare maggiore minutaggio altrove.

Sulle tracce dello spagnolo, che quest’anno ha giocato solo in Conference League e mai in Serie A, c’è da tempo l‘Inter, ma a fare concorrenza ai nerazzurri potrebbe essere il Milan. I rossoneri infatti potrebbero avvalersi dei buoni rapporti con i giallorossi per tentare di prenderlo in prestito con diritto di riscatto. Un’operazione importante che potrebbe rinforzare in maniera importante il centrocampo milanista.