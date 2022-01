Calciomercato Milan, sorpasso della big: si complica l’affare

Dopo il 3-1 sulla Roma, il Milan torna sul mercato. Si complica la trattativa per il centrocampista

Il Milan ha steso la Roma nel primo appuntamento del 2022. La vittoria permette a Pioli di tornare a -1 dall’Inter, attendendo il recupero della partita dei nerazzurri con il Bologna. Intanto, potrebbe sfuggire uno degli obiettivi di mercato di Maldini.

Il Milan è sulle tracce di Renato Sanches, centrocampista in forza al Lille che ha stregato tutti in Ligue 1. In questa stagione ha totalizzato 17 presenze e 1 gol tra Champions League, campionato e Coppa di Francia. Il colpo è alla portata delle casse rossonere poichè Renato Sanches ha il contratto in scadenza a giugno 2023 ed il Lille preferirebbe cederlo in estate piuttosto che perderlo a zero nella prossima stagione. Tra il Milan ed il portoghese si è inserito il Barcellona, pronto a sferrare l’assalto per portare l’ex Bayern Monaco alla corte di Xavi.

Calciomercato Milan, anche il Barcellona punta Renato Sanches

Stando alle indiscrezioni di Fijaches.net, Renato Sanches sarebbe finito nel mirino del Barcellona. Xavi avrebbe il desiderio di vedere giocare il portoghese con la maglia blaugrana, nel centrocampo che lui stesso ha occupato per tantissimo tempo.

La trattativa potrebbe concludersi nella sessione di mercato di giugno ma non è escluso che i blaugrana possano bloccare il colpo a gennaio, lasciando poi Renato Sanches al Lille fino al termine della stagione.