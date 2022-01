Sprint Barcellona, colpo a costo zero: addio al Milan

Il Barcellona scavalca il Milan per il difensore e si proietta verso un colpo a costo zero per giugno

Il Milan è molto attivo sul mercato non solo per gennaio ma anche in vista della sessione estiva, quando le opportunità economiche potrebbero aumentare, anche in base agli obiettivi che la squadra riuscirà ad ottenere da qui a fine stagione. Inoltre a giugno molti giocatori termineranno il proprio contratto con i rispettivi club e i rossoneri potrebbero tentare dei colpi a costo zero.

Uno dei reparti più attenzionati dalla società è la difesa, visto il lungo infortunio di Kjaer e la situazione contrattuale precaria di Romagnoli. Sven Botman, difensore olandese del Lille è un obiettivo concreto ma di mezzo c’è l’Atletico Madrid che lo segue con attenzione. Parallelamente, Paolo Maldini segue da vicino un altro difensore, che a giugno sarà libero a parametro zero. Il giocatore in questione è un compagno di nazionale di Kjaer con la Danimarca, Andreas Christensen, classe ’96 del Chelsea, in scadenza a giugno 2022.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato, arriva il sostituto di Mbappe: Juve al tappeto

Il suo rinnovo è attualmente in fase di stallo e le possibilità che lasci Londra a fine stagione sono concrete, nonostante Tuchel gli abbia riservato un discreto spazio sia in Premier che in Champions. Il Milan, però, deve fare i conti con un’altra big spagnola che potrebbe intralciarle i piani.

Il Barcellona vicino a Christensen a zero: beffa Milan

Su Christensen è forte il pressing del Barcellona che, nonostante i notevoli problemi economici e societari, continua ad avere un appeal e uno status non indifferente che spesso spinge i giocatori ad accettare il trasferimento. L’ultimo grande colpo dei blaugrana è stato quello di Ferran Torres dal Manchester City e a giugno potrebbe arrivare a parametro zero anche il difensore del Chelsea. Il Milan rischia, quindi, di essere beffato anche per Christensen, ancora una volta da una squadra spagnola.