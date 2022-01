Juventus, cambia tutto: nuovo ‘sacrificato’ a centrocampo

La Juventus prepara le nuove uscite per rinforzare poi la propria rosa: scelto il sacrificato a centrocampo

Sono giornate intense per la Juventus, che questa sera tornerà in campo per giocare contro il Napoli ma ha comunque lavorato tanto in queste due settimane per provare a migliorare la propria rosa. I bianconeri non stanno disputando un grande campionato e vogliono rialzarsi anche tramite il calciomercato e potrebbero effettuare cambi tra gennaio e giugno.

Calciomercato Juventus, Arthur ha convinto Allegri: ora in uscita c’è Rabiot

Il reparto che ha deluso più di tutti è il centrocampo, che si è indebolito notevolmente nel corso di questi anni e la ‘Vecchia Signora’ cerca una svolta. Anche Arthur era finito tra i cedibili nelle scorse settimane ma ora la Juventus avrebbe cambiato idea: secondo ‘Sky Sport’ il tecnico Allegri sarebbe stato convinto dalle sue ultime prestazioni.

Il brasiliano dunque non dovrebbe lasciare la Juventus, così come dichiarato da Gianluca Di Marzio. A centrocampo però bisogna comunque effettuare dei cambi e il partente potrebbe essere un altro. Nella lista dei cedibili infatti ci sarebbe Adrien Rabiot, visto che anche McKennie dovrebbe rimanere almeno fino a giugno.

Il francese sta deludendo e potrebbe essere lui il sacrificato a centrocampo per questo mese di gennaio, oltre a Ramsey che è in uscita da diverso tempo.