Addio Inter, offerta monstre dalla Premier: Marotta beffato

L’Inter continua a guardare in Premier League per rinforzare le fasce, ma l’obiettivo potrebbe sfumare: offerta monstre dal West Ham

Il calciomercato invernale è iniziato da tre giorni e le squadre di Serie A si apprestano a mettere a segno colpi importanti per rinforzare le proprie rose. In casa Inter in particolare si lavora per un colpo sulle fasce.

Infatti sul lato sinistro i nerazzurri starebbero cercando un vice Perisic, che a fine stagione vedrà scadere il proprio contratto con l’Inter. Così il mirino di Marotta sembrerebbe essersi posato in Premier League, dove torna a piacere Lucas Digne, terzino dell’Everton ed ex Roma. Ma a sorprendere i nerazzurri potrebbe essere proprio un club inglese con un’offerta monstre.

LEGGI ANCHE >>> Sprint Inter per il colpo in Serie A: 40 milioni e Milan al tappeto

Inter, Digne si allontana: offerta monstre del West Ham

Una bella Inter quella vista nella prima parte di stagione, che sembrerebbe difficile da migliorare. Ma anche i nerazzurri avrebbero bisogno di alcuni rinforzi per colmare alcune lacune all’interno della rosa interista. In particolare sul lato sinistro servirebbe un vice Perisic, che possa far rifiatare il croato e sostituirlo in caso di addio a parametro zero a giugno.

LEGGI ANCHE >>> Arriva l’annuncio del presidente: “Sospensione della Serie A”

Nel mirino dell’Inter ci sarebbe Lucas Digne, terzino sinistro dell’Everton che vive un momento difficile nei ‘Toffees’. A mettere i bastoni tra le ruore all’Inter potrebbe essere il West Ham. Infatti, secondo quanto riportato dal ‘Daily Mail’, gli ‘Hammers’ avrebbero proposto 100 mila sterline a settimana al francese, un’offerta che potrebbe inevitabilmente allontanare il terzino dall’Inter.