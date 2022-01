Serie A e partite da rinviare: arriva la decisione ufficiale della Lega

Il Consiglio di Lega straordinario ha deciso: non verrà rinviata nessuna partita della ventesima giornata del campionato di Serie A

Niente da fare per le diverse squadre del campionato di Serie A, alle prese con molti problemi di formazione legati alle defezioni causate dal Covid. Nonostante le indicazioni delle rispettive Asl, la Lega di A non cambia idea.

Come anticipato da Sky Sport, il Consiglio di Lega straordinario riunitosi d’urgenza nella serata di oggi, ha ribadito la volontà di non rinviare alcuna partita del prossimo turno di campionato.

LEGGI ANCHE >> Morata-Barcellona, aumentano i dubbi: “Va a fare la riserva”

Il caso riguarda le seguenti partite: Atalanta-Torino, Fiorentina-Udinese, Salernitana-Venezia e Bologna-Inter. Queste sfide, dunque, non saranno rinviate nonostante le quarantene imposte dell’Asl nelle scorse ore, anche a ridosso della partenza di alcune squadre.

Serie A, arriva la scelta del Consiglio di Lega

Ma cosa accadrà, dunque, per le partite su cui si sono espresse le Aziende sanitarie locali? Le squadre non fermate si presenteranno regolarmente in campo. Dopo i primi quarantacinque minuti di gioco, l’arbitro fischierà simbolicamente tre volte.

LEGGI ANCHE >> Calciomercato Milan, colpo in difesa: lo manda Ibra

In questo modo verrà assegnata la vittoria per 3-0 a tavolino alla squadra scesa in campo. A quel punto scatteranno gli ormai consueti ricorsi da parte delle società sconfitte, in virtù di quanto avvenuto lo scorso anno dopo il caso di Juventus – Napoli.

Il Consiglio, infine, ha stilato un nuovo protocollo per il campionato di massima serie, seguendo lo stile di quello UEFA. In sintesi, per scendere in campo basterà avere a disposizione tredici calciatori (di cui un portiere). In quel caso non si potrà chiedere alcun rinvio. La Lega, inoltre, farà ricorso al Tar avverso i provvedimenti delle Asl che non terranno conto delle disposizioni dello scorso 30 dicembre.