Calciomercato Milan, colpo in difesa: lo manda Ibra

Il Milan è pronto a nuovi colpi di mercato a gennaio, soprattutto per quanto riguarda il reparto difensivo: c’è l’ok di Ibra

La società rossonera è sempre al lavoro per puntellare la rosa di Stefano Pioli. Un colpo in difesa per essere all’altezza nella seconda parte di stagione.

Come svelato dal portale “reprezentacija”, il padre del difensore Anel Ahmedhodzic, Mirsad, ha svelato come ci siano stati contatti anche con il Milan: “Molti club sono interessati ad Anel. Il Milan sembra essersi avvicinato ieri sera, hanno iniziato a chiamare il Malmoe. Ci sono anche il Brentford, un club tedesco, poi due club francesi”.

Poi ha aggiunto: “L’obiettivo di Anel è trovare un club in cui giocare”.

Calciomercato Milan, Ahmedhodzic colpo in difesa per Pioli

Il difensore svedese, Anel Ahmedhodzic, potrebbe così seguire Zlatan Ibrahimovic per vestire la maglia rossonera. Il classe 1999 è pronto ad una nuova avventura come svelato dal padre: “Gli ho parlato del nuovo anno, abbiamo festeggiato insieme. Il suo obiettivo è andare da qualche parte dove può giocare, migliorarsi ulteriormente e non sedersi su una panchina. Abbiamo visto cosa è successo a Miralem Pjanic a Barcellona. Come ho potuto concludere parlando con lui, preferisce di più l’Italia”. Infine, lo stesso padre del centrale difensivo ha svelato che è stato vicinissimo a vestire la maglia dell’Atalanta in estate. Ora il suo futuro potrebbe essere in Serie A.