Rottura con Pochettino, via subito | Arsenal in vantaggio su Juve e Inter

Tra i giocatori che reclamano più spazio nel PSG delle stelle, ce n’è uno che ha rotto col tecnico Pochettino: Arsenal in pole per il centrocampista

Dopo aver fatto tanto per strapparlo alla concorrenza del Barcellona – l’allora tecnico Koeman lo aveva chiesto espressamente – il PSG fa i conti con l’insoddisfazione di un giocatore arrivato a parametro zero solamente qualche mese fa.

Alla base dell’insoddisfazione del calciatore c’è lo scarso impiego – e spesso fuori ruolo – che il tecnico Mauricio Pochettino gli ha riservato. Come riferisce il portale esperto di mercato Don Balòn, la rottura tra l’olandese e l’argentino sarebbe ormai stata certificata. Sul calciatore non si registra più l’interesse del Barça ma quello dell’Arsenal. Che sarebbe in pole per un suo arrivo già nel mercato di gennaio. Juventus ed Inter, che hanno seguito l’ex Liverpool quando poteva rappresentare un’occasione a parametro zero, devono fare i conti col pesante ingaggio che l’operazione di acquisto porterebbe con sè.

Rottura con Pochettino: Wijnaldum via subito

Lo stipendio di Georginio Wijnaldum, il protagonista dell’intreccio di mercato, è pari ad oltre 9 milioni annui. Veramente troppi per le possibilità economiche delle due big d’Italia, alle prese da tempo con una politiva di riduzione degli stipendi. Il giocatore, che ha militato con successo in Premier League con la maglia del Liverppol, potrebbe presto fare ritorno in Inghilterra.

Tra i club ancora interessati all’olandese, l’Arsenal di Mikel Arteta è ancora affascinato dall’ipotesi Wijnaldum. Il tecnico spagnolo avrebbe individuato nel trequartista il profilo giusto attorno al quale far crescere i tanti giovani presenti in rosa. Tuttavia anche per i Gunners la questione dell’onerosità dell’ingaggio potrebbe rivelarsi un ostacolo insormontabile.