Morata-Barcellona, aumentano i dubbi: “Va a fare la riserva”

Pare ormai certo il trasferimento, già nella finestra di gennaio, di Alvaro Morata al Barcellona: ci si interroga sul ruolo dell’attaccante alla corte di Xavi

In attesa di definire un passaggio che in Spagna danno tutti per certo – quello di Alvaro Morata al Barcellona – ci si chiede chi possa essere il sostituto dell’attaccante spagnolo alla Juve. Ma non solo.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juve, la clamorosa ipotesi di scambio col Chelsea: cifre e dettagli

In parecchi, tra gli addetti ai lavori, iniziano a porre dei dubbi sul fatto che il giocatore possa accettare il trasferimento. Il motivo è presto chiarito: l’opera di rinnovamento in seno al club blaugrana potrebbe portare all’acquisto di taluni top player – in un certo senso già uno, Ferran Torres, è sbarcato al Camp Nou – che chiuderebbero all’iberico la titolarità. Ne sono convinti due noti giornalisti intervenuti nella mattinata di mercoledì ai microfoni di Radio Radio.

I dubbi di Focolari e Damascelli: “Morata farà la riserva”

Il noto giornalista Tony Damascelli ha legato al possibile arrivo di Erling Haaland a Barcellona il probabile ruolo subalterno che Morata avrebbe nelle rotazioni d’attacco di mister Xavi: “L’Atletico Madrid ha il cartellino di Morata e deve risolvere qualche problema legato a Griezmann. Laporta ha detto che a giugno prenderanno Haaland. Se dovessero prendere il norvegese, con Ferran Torres, Morata andrà lì a fare la riserva”.

LEGGI ANCHE >>> “Ingrato e bugiardo”: rottura totale, subito alla Juventus

Sulla stessa lunghezza d’onda, ma più ottimista, anche Furio Focolari, intervenuto anch’egli ai microfoni dell’emittente radiofonica: “Morata deve compiere una serie di punti per poter arrivare alla soluzione Barcellona. Si devono incastrare una serie di cose che, secondo me, alla fine si incastreranno”, ha detto commentando la possibile cessione dell’iberico al club blaugrana.