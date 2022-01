Il top club supera tutti, ecco il bomber: addio Serie A

La big è pronta a mettere a segno un super colpo per la sessione invernale di calciomercato: niente Serie A

Il calciomercato di gennaio ha da poco più di ventiquattro ore aperto i battenti ed i top club di tutta Europa si stanno già muovendo per le prossime operazioni. Tra entrate e possibili cessioni, in tal senso, uno dei chiari obiettivi della Juventus per la sessione invernale è certamente l’arrivo di un rinforzo di peso per l’attacco. Con il nodo Morata che resta sullo sfondo nonostante la possibile permanenza dello spagnolo almeno fino a giugno, sono diversi i profili sondati dalla ‘Vecchia Signora’ per consegnare un nuovo centravanti a Massimiliano Allegri.

Diversi i nomi che nell’ambiente bianconero sono circolati nelle ultime settimane. C’è Icardi, ormai destinato a salutare il PSG dopo essere stato accantonato dalla società di Al-Khelaifi così come rimane calda la pista che porta a Scamacca del Sassuolo. Rischia invece di sfumare definitivamente uno dei big che, in Premier League, è ai ferri corti con la sua squadra e aspetta solo l’occasione giusta per cambiare aria, già nelle prossime settimane.

Il Manchester City brucia la Juventus: arriva il bomber

Si tratta di Pierre-Emerick Aubameyang, in piena rottura con l’Arsenal e al quale la Juventus ha pensato in più di un’occasione. L’ormai ex capitano dei ‘Gunners’ piace però tantissimo al Manchester City che, secondo quanto riportato da ‘Indykalia News’ su Twitter, starebbe valutando la firma dell’attaccante 32enne.

“Il team di gestione del Manchester City terrà alcuni incontri in questa settimana per valutare se Pierre-Emerick Aubameyang può essere inserito in squadra“.

Una doccia fredda per la Serie A, con Juventus su tutte che ha sperato di firmare il ritorno in Italia dell’ex milanista. Aubameyang, dunque, molto probabilmente rimarrà in Inghilterra per vestire la maglia del Manchester City, già nel mese di gennaio.