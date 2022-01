L’ex Barcellona nel mirino, la Juventus sfida Conte: arriva a gennaio

La Juventus si candida ad assoluta protagonista del calciomercato invernale: assalto al big, è sfida al Tottenham di Conte

Nella mente della Juventus di Allegri c’è il big match, al ritorno dalla sosta natalizia, contro il Napoli. I bianconeri devono rincorrere per tentare di scalare la classifica di Serie A, agguantando almeno il quarto posto che regalarebbe agli uomini di Allegri l’accesso alla prossima Champions League. Nei pensieri della ‘Vecchia Signora’ è entrato anche il calciomercato invernale che ieri ha riaperto uffcialmente i battenti e che riserverà non poche sorprese alla compagine torinese.

In tal senso, non c’è solo il destino di Morata al centro dell’attenzione in casa Juventus. È ormai chiaro da tempo come la società di Andrea Agnelli sia a caccia di un attaccante per il futuro, un vero nove, che possa accontentare le i dettami tattici di Allegri. Nonostante ciò, l’occasione ghiotta ma in un’altra zona del campo potrebbe arrivare direttamente dalla Premier League.

Juve, colpo Adama Traorè: duello con il Tottenham

Secondo quanto riportato da ‘Todofichajes.com’, il Tottenham di Antonio Conte avrebbe già avviati i contatti per regalare al tecnico leccese, a gennaio, il cartellino di Adama Traorè. La stella spagnola non sta vivendo il suo miglior periodo al Wolverhampton e potrebbe quindi salutare per una cifra decisamente abbordabile, di circa 20 milioni di euro.

In questa corsa sarebbe pronta ad inserirsi anche la Juventus, che a Traorè ha pensato in passato e potrebbe duellare con Conte per convincere il Wolverhampton già nelle prossime settimane.

Situazione in divenire, dunque: il destino di Adama Traorè potrebbe essere lontano dal Wolverhampton, a gennaio.