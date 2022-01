Scoppia il focolaio in Serie A | UFFICIALE: undici positivi, gara a rischio

È scoppiato il focolaio in un club di Serie A, sono ben undici i positivi al Covid-19: la prossima gara di campionato è a rischio rinvio

È un momento molto complicato per il mondo del calcio e non solo. Il Covid-19 continua a creare apprensione e l’impellente aumento dei contagi sta condizionando non poco il prosieguo dei campionati. Il prossimo 6 gennaio ripartirà la Serie A dopo la sosta, ma una partita potrebbe non andare in scena a causa del virus.

Si tratta di Salernitana-Venezia, con i granata che hanno riscontrato la presenza di altri 5 positivi nel gruppo squadra dopo gli ultimi controlli sanitari effettuati. In totale al momento il numero degli infetti è 11, di cui ben 9 calciatori. Il focolaio obbliga Colantuono a rinunciare a diverse pedine, perciò il match con gli arancioneroverdi di Zanetti è a rischio rinvio. La situazione andrà monitorata attentamente nelle prossime ore.

Di seguito il comunicato ufficiale della Salernitana: “L’U.S. Salernitana 1919 comunica che, a seguito di ulteriori tamponi effettuati in data odierna, altri 5 componenti del gruppo squadra, di cui 4 calciatori, sono risultati positivi al Covid-19. I componenti del gruppo squadra positivi al Covid-19 sono quindi al momento 11 (di cui 9 calciatori)“.