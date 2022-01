Calciomercato, lo scambio spiazza tutti | Juventus beffata due volte

La Juventus rischia di perdere il treno per due obiettivi in attacco: scambio in vista tra due top club europei

Ormai da mesi la Juventus ha in testa un solo obiettivo, il centravanti. I bianconeri hanno seguito da vicino Dusan Vlahovic, hanno provato a spingere per Mauro Icardi, tentando addirittura l’inaspettata pista Mitrovic. Nessuno di questi nomi, però, ha portato a qualcosa di concreto. Nei piani della Juve, però, ci sono anche altri attaccanti, non dei veri e propri bomber dell’area di rigore, ma dei fantasisti, giocatori tecnici che possono spostare gli equilibri.

Uno di questi è Anthony Martial, ai margini del progetto del Manchester United e in cerca di una nuova sfida per rilanciarsi. Il francese classe ’95 ha dimostrato in questi anni di Premier League di possedere un bagaglio tecnico non indifferente ma spesso gli è mancata la continuità. Ciò nonostante Martial è un giocatore molto ambito sul mercato e nonostante l’interesse della Juventus, il giocatore sembra destinato al Barcellona, come riportato dal sito spagnolo ‘fichajes.net’. I blaugrana hanno ufficializzato l’acquisto di Ferran Torres dal Manchester City e presto dai cugini dello United potrebbe arrivare il francese.

Scambio Martial-Dembele: Juventus beffata due volte

Martial approderebbe al Barcellona con la formula del prestito. In cambio i blaugrana libererebbero Ousmane Dembele proprio per il Manchester United. Il francese ex Borussia Dortmund non intende rinnovare con il Barça e il club non intende rischiare di perderlo a costo zero in estate.

Lo scambio potrebbe avere l’accelerata decisiva nei prossimi giorni e di conseguenza la Juventus perderebbe l’opportunità non solo di arrivare a Martial ma anche e soprattutto a Dembélé che rappresentava un’occasione più che ghiotta, vista la sua situazione contrattuale.