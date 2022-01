Cagliari, primo rinforzo per Mazzarri: colpo UFFICIALE dall’Atalanta

Primo rinforzo per Walter Mazzarri che arriva dall’Atalanta: ufficiale il primo colpo del calciomercato invernale per il Cagliari

Dovrà sicuramente cambiare marcia il Cagliari in questo 2022 se vorrà sperare nella salvezza. La squadra di Walter Mazzarri al momento è al penultimo posto in classifica, e il reparto più disastroso sicuramente è la difesa, che in 19 partite giocate ha subito ben 40 gol.

Proprio la retroguardia è il primo reparto che il Cagliari ha deciso di rinforzare, viste le probabili partenze di Caceres e Godin proprio in questa sessione invernale.

Sul proprio sito ufficiale la squadra sarda ha ufficializzato l’arrivo in prestito dall’Atalanta di Matteo Lovato. Il difensore classe 2000 indosserà la maglia rossoblu fino a fine stagione. Un rinforzo importante per il Cagliari che per prima cosa punta a ridurre il numero di gol subiti per tentare di raggiungere la salvezza, aggiungendo il difensore della Nazionale Under 21 nella rosa di Mazzarri.