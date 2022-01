Calciomercato, Ancelotti ha deciso: può andar via subito!

Carlo Ancelotti ha iniziato il nuovo anno con una sconfitta. Il Real Madrid ora vuole puntellare la rosa tra acquisti e cessioni

Ancora una sconfitta ad inizio anno per il Real Madrid con Carlo Ancelotti pronto a cambiare anche qualcosa all’interno della rosa dei blancos.

Non è iniziata al meglio la stagione del Real Madrid con la sconfitta di misura contro il Getafe. Ora lo stesso Carlo Ancelotti dovrebbe pensare anche al fronte calciomercato tra acquisti e cessioni da urlo in vista della seconda parte di stagione.

Finora non è stato impiegato dallo stesso allenatore italiano e così lo stesso Isco vorrebbe più spazio per essere protagonista.

Calciomercato, Ancelotti dà l’ok per la cessione di Isco

Julio Pulido, giornalista di Cadena SER, ha svelato le ultime sul futuro del talentuoso giocatore spagnolo, Isco: “Ancelotti ha preso una decisione definitiva ed è che non conterà su di lui praticamente nulla. Come oggi, praticamente pochi minuti. Isco dovrebbe lasciare Madrid”. Finora l’ex Malaga ha collezionato soltanto 182 minuti complessivamente non facendo parte così del progetto tecnico dell’allenatore italiano. Milan e Inter hanno sempre monitorare la situazione dello spagnolo visto anche il contratto in scadenza nel giugno 2022.