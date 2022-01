Ribaltone improvviso, intreccio da urlo con Lukaku: la Juve va KO

Un ribaltone improvviso potrebbe mandare fuori causa la Juventus per l’acquisto di un calciatore: intreccio di mercato da urlo con Lukaku

Romelu Lukaku torna al centro delle voci di calciomercato. L’attaccante belga ha salutato l’Inter e la nostra Serie A appena 6 mesi fa, sposando a pieno la proposta del Chelsea. Complici anche le difficoltà economiche e il ridimensionamento della ‘Beneamata’, il classe ’93 ha deciso di tornare a vestire la maglia dei ‘Blues’ anche per ribaltare un passato decisamente negativo.

Ma anche la terza avventura in quel di Londra sembra non andare per il meglio. Lo dimostrano le parole rilasciate recentemente dal calciatore in un’intervista: “Quello che è accaduto non sarebbe dovuto succedere, il modo in cui ho lasciato l’Inter. Voglio chiedere scusa ai tifosi. Spero di tornare, ma non a fine carriera. Con l’obiettivo di vincere di più”. Poi è arrivata la risposta di Tuchel, non poco infastidito da queste parole: “Così non ci aiuta. Gestire questo casino sarebbe stato più facile venendo da una striscia di vittorie. Ora bisogna capire cosa c’è dietro a quello che ha detto, ne parleremo a quattr’occhi”. Nel frattempo, il tecnico tedesco lo ha messo fuori rosa, non convocandolo per il big match contro il Liverpool. Non è da escludere che il club inglese possa decidere di separarsi dalla punta, il cui destino potrebbe incrociarsi con quello della Juventus.

Lukaku può lasciare il Chelsea, intreccio super: Juve battuta

Il Chelsea, quindi, potrebbe optare per il provvedimento più estremo a seguito delle dichiarazioni di Lukaku. A quel punto i ‘Blues’ si tufferebbero nuovamente sul mercato alla ricerca di un valido rimpiazzo. Lo scenario, inoltre, potrebbe mettere in ginocchio la ‘Vecchia Signora’. I londinesi apprezzano parecchio il profilo di Dusan Vlahovic, sogno bianconero per l’attacco.

Il serbo non rinnoverà il contratto in scadenza giugno 2023 con la Fiorentina e in estate molto probabilmente dirà addio. Con l’eventuale cessione di Lukaku il Chelsea non avrebbe il minimo problema ad affondare il colpo, presumibilmente per una cifra intorno ai 40 milioni di euro visto il termine dell’accordo con i ‘Viola’. In questo modo la Juventus verrebbe tagliata fuori definitivamente dalla corsa, già alquanto in salita.