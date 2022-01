Juventus, cambia il futuro di de Ligt: decisione a sorpresa

La Juventus potrebbe perdere de Ligt ma intanto arriva un cambio di rotta improvviso: c’è la decisione del Barcellona

Ci sono tante incertezze in casa Juventus riguardo ciò che succederà tra questa sessione di calciomercato e la prossima. I bianconeri infatti non stanno vivendo più il periodo d’oro durato nove anni e ora devono provare a intervenire per ricostruire e provare a rinforzare nuovamente la propria rosa per tornare ad essere competitivi ovunque.

Calciomercato Juventus, de Ligt più lontano dal Barcellona: c’è la decisione dei catalani

Diversi giocatori non stanno vivendo un periodo semplice alla Juventus e per questo potrebbero salutare presto. Matthijs de Ligt. attraverso il suo procuratore Mino Raiola, ha manifestato in diverse occasioni il fatto che l’olandese lascerà presto i bianconeri ma un affare che lo riguarda sembra essere sempre più complicato.

Il Barcellona, che è la squadra che si è avvicinata più di tutte a de Ligt, potrebbe fare un passo indietro molto importante. Secondo quanto riportato da ‘Fichajes.net’, infatti, il club catalano avrebbe deciso di volere soltanto calciatori spagnoli e per questo potrebbe sfumare definitivamente il colpo dalla Juventus.

Per rimpiazzare l’addio di Umtiti, dunque, i ‘Blaugrana’ potrebbero virare su Aymeric Laporte del Manchester City.