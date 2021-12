Calciomercato, Conte lo ha bocciato: intreccio di fuoco con Donnarumma

Calciomercato, Antonio Conte avrebbe bocciato un calciatore in forza al Tottenham: possibile addio, intreccio di fuoco con Donnarumma

Antonio Conte lo conosciamo abbastanza bene. Siamo al corrente della sua sfrenata e incontenibile voglia di vincere. È l’elemento centrale che ha caratterizzato tutti i suoi numerosi successi a partire dall’esperienza brillante con la Juventus. Ora il tecnico salentino siede sulla panchina del Tottenham e le sue ambizioni sono sempre le stesse. Ma è altrettanto consapevole della situazione che vivono gli ‘Spurs’ al momento.

Il club inglese, tolta la finale di Champions League persa contro il Liverpool, viene da diverse annate deludenti e la rosa non è all’altezza per competere ad altissimi livelli. Cosa si fa in questi casi? Si lavora tanto, ma in ugual modo si compra. Se si ha una considerevole disponibilità economica e al Tottenham non manca di certo. È chiaro, però, che c’è bisogno di tempo. Una rosa forte non si costruisce dall’oggi al domani. Ma è bene accelerare le pratiche il più possibile, in questo senso Conte e Paratici si sono già attivati. Il duo italiano, ovviamente, guarda con particolare attenzione la Serie A. Si continua a parlare, infatti, di un interessamento concreto per McKennie. Il mirino punta anche all’estero: potrebbe addirittura verificarsi un intreccio di fuoco con Donnarumma.

Bocciato al Tottenham: super intrigo Conte-Donnarumma

In Francia alimentano l’ipotesi di un ritorno di Lloris in Ligue 1. L’esperto estremo difensore, classe ’86, non dovrebbe rinnovare il contratto in scadenza giugno 2022. È probabile, dunque, che lascerà il Tottenham dopo una decade. Voci provenienti dall’Inghilterra sostengono che Gollini sia stato bocciato dall’allenatore. Perciò anche l’addio dell’ex Atalanta, arrivato l’estate scorsa, non sarebbe da escludere.

E qui entra in gioco Donnarumma. L’ex Milan sta vivendo una situazione complicata al PSG, per via della concorrenza di Navas. Il portiere costaricano ha totalizzato più presenze dal suo sbarco a Parigi e questo lo turba, come lui stesso ha ammesso di recente. Conte sarebbe intenzionato ad approfittarne tentando di strapparlo ai parigini. L’operazione non è semplice, visto che i francesi non vorrebbero privarsi di Donnarumma. Ma le cose potrebbero cambiare in futuro.