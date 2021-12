Juventus, ritorno di fiamma: ‘regalo’ Rabiot e scippo al Milan

La Juventus è intenzionata a regalare un nuovo colpo ad Allegri nell’imminente sessione di calciomercato invernale

Il 2022 della Juventus si riaprirà con il big match contro il Napoli di Luciano Spalletti. I bianconeri, però, sono già attenti alle prossime indicazioni che il calciomercato invernale regalerà per la squadra di Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese ha avanzato determinate richieste ai vertici bianconeri e tra le possibili partenze già nel mese di gennaio vi sarebbe anche quella di Adrien Rabiot. Il francese non ha convinto pienamente l’allenatore toscano che, dunque, è pronto a dire sì all’eventuale cessione nelle prossime settimane.

Il francese ha fino ad ora collezionato 20 presenze con 1 assist e 1361′ in campo agli ordini di Allegri. Adesso, grazie al possibile addio del centrocampista francese, la Juventus potrebbe provare a tornare alla carica per un vecchio obiettivo che, da mesi, è finito in cima alla lista di Maldini e Massara per la mediana del Milan.

Juve, addio Rabiot: colpo e Milan ko

Si tratta di Renato Sanches, in scadenza tra un anno e mezzo con il Lille, con il quale ha inanellato una serie di grandi prestazioni che hanno posto il portoghese in cima alla lista di numerose società. Il giocatore piace tanto al Milan che rischia, però, una clamorosa beffa.

16 presenze, 1 gol ed 1 assist fino ad ora in Francia per l’ex Benfica che in estate compirà 25 anni. Il Lille, per lasciar partire Renato Sanches a gennaio, chiede non meno di 25 milioni di euro.

Cifra che la Juventus potrebbe mettere sul piatto in buona parte grazie all’addio di Rabiot: Renato Sanches, dunque, al centro dei pensieri dei vertici bianconeri.