Il Toronto fa sul serio: i due possibili obiettivi in casa Juventus e Milan

Non solo Insigne e l’interessamento per Belotti: il Toronto potrebbero mettere nel mirino anche due giocatori di Juventus e Milan. I dettagli

Lorenzo Insigne è sempre più vicino al trasferimento al Toronto. È infatti previsto un importante incontro a Milano: De Laurentiis non rilancia e l’offerta monstre dei canadesi ha ormai convinto il capitano del Napoli.

A metà della prossima settimana i dirigenti del Toronto incontreranno Vincenzo Pisacane, agente di Insigne, con ogni probabilità per formalizzare l’intesa e definire tutti i dettagli della firma a parametro zero, salvo sorprese al momento comunque da escludere. Il Toronto vuole rendere il campione d’Europa azzurro la stella della squadra, attirando così anche big del nostro campionato di Serie A. Il presidente Bill Manning ha rilanciato un progetto piuttosto ambizioso e nelle ultime settimane ci sono stati contatti anche con Suarez, Belotti e Criscito. Ma non solo. Ecco i due possibili obiettivi in casa Juventus e Milan.

LEGGI ANCHE >>> ESCLUSIVO | Milan a caccia di un difensore: proposta una promessa brasiliana

Calciomercato, il Toronto può pensare anche a Bernardeschi e Romagnoli: tutti i dettagli

Due big ancora in scadenza di contratto nel prossimo giugno sono anche Federico Bernardeschi ed Alessio Romagnoli. Entrambi, nonostante il crescente ottimismo di Juventus e Milan, non hanno ancora raggiunto alcun accordo per il prolungamento.

LEGGI ANCHE >>> CMWEB | Salernitana, nessuna proroga: il punto della situazione

Potrebbe così approfittarne l’ambizioso Toronto mettendo sul piatto offerte importanti, come quella già fatta ad Insigne. Occhi puntati, dunque, sulla ‘minaccia’ Toronto per la Serie A.