La Juventus segue con attenzione il profilo di Sergino Dest, terzino destro del Barcellona di Xavi: il giocatore potrebbe arrivare con uno scambio la prossima estate

La Juventus di Massimiliano Allegri è pronta alla rivoluzione in vista delle prossime finestre di calciomercato, non solo quella invernale.

Ad esempio, sta tenendo banco il futuro di Alvaro Morata. Il giocatore spagnolo potrebbe infatti vestire la maglia del Barcellona di Xavi nonostante abbia iniziato ad ingranare con la Juventus proprio nelle ultime gare di questo complicatissimo 2021. La Vecchia Signora e il Barcellona potrebbero continuare ad avere degli intrecci di mercato oltre quello legato al bomber spagnolo ex Real Madrid.

Un nome molto interessante è quello di Sergino Dest, terzino destro proprio del club blaugrana. Il giocatore americano, arrivato in Spagna dall’Ajax di Erik Ten Hag, non ha mai davvero impressionato con la divisa del Barcellona e l’ipotesi di un addio è più che concreta. Secondo anche quanto riportato da ‘ElNacional.Cat’, la Juventus avrebbe addirittura già avanzato un’offerta per arrivare a Dest di circa 10 milioni di euro, ma c’è un’altra pista che potrebbe portare il laterale americano alla Continassa.

Calciomercato Juventus, obiettivo Dest: occhio allo scambio

Per Sergino Dest, la Juventus potrebbe anche provare la formula dello scambio, ma non nella prossima finestra di calciomercato. Il giocatore avrebbe infatti espresso la volontà di restare fino al termine della stagione con la maglia del Barcellona e ciò porterebbe la Vecchia Signora ad avanzare una nuova proposta che comprende il nome di Alex Sandro, terzino sinistro brasiliano in scadenza di contratto nel 2023. L’ex giocatore del Porto, che a luglio sarebbe ad un anno dal possibile addio a zero, avrebbe una valutazione simile a quella dell’offerta avanzata dalla Juventus ora per Dest.