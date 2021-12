Il Lione scarica Shaqiri, proposto in Serie A: la big ci pensa

Xerdan Shaqiri non ha convinto il Lione che è pronto a cederlo già a gennaio: proposto in Serie A, la big ci pensa

Può chiudersi dopo appena sei mesi l’esperienza di Xerdan Shaqiri al Lione. L’attaccante svizzero, acquistato in estate dal Liverpool, dopo un inizio molto positivo ha iniziato a faticare nella compagine francese.

Tredici le apparizioni complessive per l’ex Inter, ma soltanto una nelle ultime sei partite di campionato. Ecco perché, riferisce ‘L’Equipe’, la società è pronta a metterlo sul mercato già a gennaio. Un addio a stagione in corso è indicato come scenario possibile per il 30enne, acquistato dall’Olympique per circa sei milioni di euro. Una cifra della quale la società transalpina potrebbe rientrare già a gennaio se riuscisse a trovare un acquirente. Il destino di Shaqiri sembra ormai lontano da Lione e non è esclusa la pista italiana per l’attaccante. Anzi, il suo nome potrebbe trovare l’intesse di una big del nostro campionato.

Calciomercato Juventus, idea Shaqiri per l’attacco

E’ la Juventus che potrebbe approfittare dell’occasione Shaqiri per dare un rinforzo in più ad Allegri. I bianconeri sono alla ricerca di nuova linfa per il loro reparto avanzato e, anche se la priorità è un centravanti vero e proprio, potrebbero provare a riportare in Italia lo svizzero in un’ottica di rivoluzione totale del reparto offensivo.

Shaqiri, 30 anni, è un esterno di attacco che in carriera non ha mai segnato molti gol (appena uno quest’anno) ma che fa dell’assist il suo marchio di fabbrica. Potrebbe mettere questa sua qualità al servizio della Juventus di Allegri. Soltanto un’idea di mercato, una possibile occasione da cogliere. I bianconeri ci pensano.