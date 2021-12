Calciomercato, dalla Juventus a Conte: scambio a gennaio

Antonio Conte guarda in Serie A e nello specifico in casa Juventus per potenziare il suo Tottenham. Kulusevski nel mirino e possibile suggestione

Al giro di boa è possibile tracciare bilanci in casa Juventus, dove le cose non sono andate fin qui come previsto. I bianconeri sono fuori dalla zona Champions e il gioco stenta a decollare, così come la continuità di risultati arrivata parzialmente solo nell’ultima fase del 2021. Specchio di questa incertezza è Dejan Kulusevski, tra i calciatori meno incisivi della prima metà di annata dell’Allegri-bis.

Il centrocampista svedese non è riuscito a ritagliarsi lo spazio adeguato col nuovo tecnico, incidendo pochissimo e risultando troppo spesso un corpo estraneo alla squadra, tanto da finire sulla possibile lista dei partenti della ‘Vecchia Signora’. Nello specifico Kulusevski piace parecchio in Premier League dove ha nel Tottenham di Antonio Conte un grande estimatore.

Calciomercato Juventus, Kulusevski nel mirino di Conte: idea di scambio con Reguilon

Appena sei presenze da titolare in stagione con la formazione di Massimiliano Allegri sulle 21 complessive per Kulusevski, che potrebbe quindi essere uno dei sacrificati sul mercato. Piace a Conte e al Tottenham ma la richiesta economica dei bianconeri è ben nota, e non scende sotto i 35 milioni di euro.

Gli ‘Spurs’ potrebbero provare a mettere sul piatto uno scambio con Sergio Reguilon, che sarebbe un profilo certamente gradito alla Juventus che deve andare a caccia di un nuovo terzino sinistro che possa raccogliere l’eredità di Alex Sandro in vista della prossima stagione. La valutazione dei due calciatori però non combacia, così come non è del tutto convinto anche Conte che avrebbe comunque bisogno di un esterno a tutta fascia come lo spagnolo. Il Tottenham potrebbe dunque essere costretto ad accontentare le richieste economiche della Juventus, offrendo tutti i 35 milioni cash desiderati dai bianconeri per Kulusevski, in modo tale da soddisfare Conte.