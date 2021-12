Calciomercato, Conte accelera e il Milan trema | Intreccio con la Juve

Calciomercato, Antonio Conte cambia obiettivo e accelera le pratiche per l’acquisto: il Milan trema, che intreccio con la Juventus

Antonio Conte ha in mente grandi piani per il suo Tottenham. Gli ‘Spurs’, a parte una finale di Champions, vengono da annate poco soddisfacenti. Chi meglio del tecnico salentino, il vincente per eccellenza, per invertire la rotta. Ma inevitabilmente, un po’ come sta succedendo anche alla Roma con Mourinho, servirà tempo, ma soprattutto serviranno acquisti per trasformare la rosa in un gruppo altamente competitivo.

In particolare, ci sarebbe l’intenzione di potenziare il centrocampo e aggiungere un’altra pedine di spessore al reparto. Chiaramente la presenza italiana di Paratici e Conte nel club influenza molto le ricerche sul calciomercato. Non a caso, il mirino punta soprattutto la Serie A ed è ormai noto l’interesse per McKennie della Juventus. I bianconeri vorrebbero sfruttare la cessione dello statunitense per finanziare i colpi in entrata. Il classe ’98, infatti, non è centrale nel progetto, con la ‘Vecchia Signora’ che sarebbe pronta a salutarlo di fronte ad un’offerta congrua (25-30 milioni). Gli inglesi, però, pare abbiano cambiato strategia.

Conte ‘molla’ McKennie e spaventa il Milan: c’è lo sprint

Conte starebbe pensando, infatti, di mollare la presa su McKennie e gettarsi a capofitto su Kessie. Stando a quanto si apprende dal noto quotidiano spagnolo ‘As’, l’ivoriano del Milan sarebbe un’esplicita richiesta dell’allenatore. L’ex Atalanta, inoltre, avrebbe già un’offerta sul tavolo per lasciare San Siro la prossima stagione a parametro zero.

Per quanto riguarda il rinnovo con i rossoneri non ci sono ancora novità, con il classe ’96 fermo alla richiesta intorno ai 10 milioni netti a stagione. Dal 1 gennaio sarà libero di ascoltare altre proposte e difficilmente calerò le proprie pretese. Andrà in scena almeno un altro incontro con il procuratore Atangana, ma la sensazione è che possa davvero verificarsi un nuovo caso Donnarumma o Calhanoglu. E aumentano le probabilità di un approdo alla corte di Conte.